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Эриксен – о клинической смерти на ЕВРО: Пять минут меня не было на этом свете
А сейчас он предвкушает дебют за новый клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
Датский полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен ответил на вопросы британских журналистов в рамках интервью. Цитирует новичка "пчел" портал Goal.com. Напомним, Эриксен не играл в футбол с тех пор, как в июне во время первого матча ЕВРО между Данией и Финляндией у него остановилось сердце.
"Пять минут меня было на этом свете – до тех пор, пока медики не вернули мне сердцебиение. Все это определенно немного странно. Я помню все, кроме тех пяти минут, вбрасывания, удара мяча о мое колено. После этого я не знаю, что происходило. Очнулся, вокруг меня стоят люди, грудь сдавлена, пытаюсь восстановить дыхание. Я подумал, что что-то с головой или со спиной".
"Я благодарен всем те, кто помогал мне. Если бы не медики, партнеры по команде, болельщики с их верой в меня, то меня бы не было здесь сейчас. Мой дебют – не за горами. Я тренируюсь с командой чуть больше недели, мне нужно время, чтобы прийти в форму".
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