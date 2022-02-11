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Эриксен – о клинической смерти на ЕВРО: Пять минут меня не было на этом свете

Англия
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А сейчас он предвкушает дебют за новый клуб

Эриксен – о клинической смерти на ЕВРО: Пять минут меня не было на этом свете

Getty Images / Global Images Ukraine

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Датский полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен ответил на вопросы британских журналистов в рамках интервью. Цитирует новичка "пчел" портал Goal.com. Напомним, Эриксен не играл в футбол с тех пор, как в июне во время первого матча ЕВРО между Данией и Финляндией у него остановилось сердце.

"Пять минут меня было на этом свете – до тех пор, пока медики не вернули мне сердцебиение. Все это определенно немного странно. Я помню все, кроме тех пяти минут, вбрасывания, удара мяча о мое колено. После этого я не знаю, что происходило. Очнулся, вокруг меня стоят люди, грудь сдавлена, пытаюсь восстановить дыхание. Я подумал, что что-то с головой или со спиной".

"Я благодарен всем те, кто помогал мне. Если бы не медики, партнеры по команде, болельщики с их верой в меня, то меня бы не было здесь сейчас. Мой дебют – не за горами. Я тренируюсь с командой чуть больше недели, мне нужно время, чтобы прийти в форму".

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В статье: Кристиан Эриксен Брентфорд
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Источник:
goal.com

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