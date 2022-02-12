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Фанаты Брентфорда стоя аплодировали на презентации Кристиана Эриксена. Видео

Англия
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Датчанин вот-вот вернется

Фанаты Брентфорда стоя аплодировали на презентации Кристиана Эриксена. Видео

Фото: The Sun

UA-Футбол
Новина українською

"Брентфорд" представил нового игрока команды Кристиана Эриксена перед матчем против "Кристал Пэлас". Во время презентации фанаты стоя аплодировали датчанину, перешедшему бесплатно из миланского "Интера" этой зимой:

Ранее Эриксен сказал о своем появлении на поле так: "Мой дебют – не за горами". Тренер "Брентфорда" Томас Франк также утверждает, что датчанин сможет вернуться уже через несколько недель. Кристиан перенес остановку сердца этим летом в матче ЕВРО-2020, из-за чего ему установили кардиостимулятор.

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В статье: Кристиан Эриксен Брентфорд
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