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Фанаты Брентфорда стоя аплодировали на презентации Кристиана Эриксена. Видео
Датчанин вот-вот вернется
Фото: The Sun
"Брентфорд" представил нового игрока команды Кристиана Эриксена перед матчем против "Кристал Пэлас". Во время презентации фанаты стоя аплодировали датчанину, перешедшему бесплатно из миланского "Интера" этой зимой:
A hero's welcome ????— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 12, 2022
Christian Eriksen was given a standing ovation at the Brentford Community Stadium ????pic.twitter.com/fGG5jwEhmE
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