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АПЛ в течение суток разорвёт телеконтракт с рф

Англия
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(4 голосов)

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АПЛ в течение суток разорвёт телеконтракт с рф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига приняла решение разорвать телеконтракт с медиакомпанией, которая владела телеправами на показ турнира на россии.

По информации The Telegraph, юристы после анализа контракта дали зелёный свет на разрыв соглашения. По контракту, до конца текущего сезона (три следующих месяца) АПЛ должен был показывать Rambler Media (Okko), однако в Великобритании решили досрочно прекратить соглашение. Ожидается также, что помимо АПЛ будут разорваны контракты на трансляцию Кубка Англии, Кубка лиги и Чемпионшипа - на них правами владел Матч ТВ.

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Напомним, что владелец Rambler Media - "Сбербанк", который попал под санкции в Великобритании. Министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс пообещала, что в течение нескольких дней будут заморожены все активы в стране российских банков.

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В статье: Телевидение война с Россией
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Комментарии (1)
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aleks68
07.03.2022 в 19:19
картофельный чемпионат это "круто".а дальше и рпл станет колхозом.сбегут все кто сможет.жрите не обляпайтесь
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