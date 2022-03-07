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АПЛ в течение суток разорвёт телеконтракт с рф
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига приняла решение разорвать телеконтракт с медиакомпанией, которая владела телеправами на показ турнира на россии.
По информации The Telegraph, юристы после анализа контракта дали зелёный свет на разрыв соглашения. По контракту, до конца текущего сезона (три следующих месяца) АПЛ должен был показывать Rambler Media (Okko), однако в Великобритании решили досрочно прекратить соглашение. Ожидается также, что помимо АПЛ будут разорваны контракты на трансляцию Кубка Англии, Кубка лиги и Чемпионшипа - на них правами владел Матч ТВ.
Напомним, что владелец Rambler Media - "Сбербанк", который попал под санкции в Великобритании. Министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс пообещала, что в течение нескольких дней будут заморожены все активы в стране российских банков.
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