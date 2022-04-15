Де Брюйне пропустит матч с Ливерпулем в полуфинале Кубка Англии

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не сыграет против "Ливерпуля" в полуфинале Кубка Англии.

По информации Daily Mail, 30-летний бельгиец пропустит предстоящий поединок из-за травмы лодыжки, которую он получил во время матча Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико"(0:0).

Точные сроки восстановления хавбека "горожан" пока что не известны. Кроме того, источник отмечает, что под вопросом также участие в матче против "Ливерпуля" защитника "Ман Сити" Кайла Уокера.

Матч "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" пройдет 16 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало - в 17:30 по киевскому времени.