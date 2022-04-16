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Ман Юнайтед - Норвич 3:2. Обзор матча и видео голов
Победа имени Роналду
Premier League Twitter
В рамках 33-го тура чемпионата Англии "Ман Юнайтед" дома не без проблем взял три очка в игре с "Норвичем". Победу "красным дьяволам" принес Криштиану Роналду - 37-летний португалец записал на свой счет три мяча.
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АПЛ, 33-й тур.
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)
Голы: Роналду (7, 32, 76) – Доуэлл (45+1), Пукки (52)
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