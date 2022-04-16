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Ман Юнайтед - Норвич 3:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Победа имени Роналду

Ман Юнайтед - Норвич 3:2. Обзор матча и видео голов

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В рамках 33-го тура чемпионата Англии "Ман Юнайтед" дома не без проблем взял три очка в игре с "Норвичем". Победу "красным дьяволам" принес Криштиану Роналду - 37-летний португалец записал на свой счет три мяча.

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АПЛ, 33-й тур.

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Манчестер Юнайтед" – "Норвич Сити" 3:2

Голы: Роналду (7, 32, 76) – Доуэлл (45+1), Пукки (52)

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Норвич Сити
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