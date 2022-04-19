Тоттенхэм планирует подписать защитника Атлетико

"Тоттенхэм" интересуется защитником "Атлетико" Марио Эрмосо. По информации издания Daily Mail, руководство английского клуба уже летом может сделать предложение "Атлетико" по трансферу 26-летнего фулбека.

Лондонцы планируют потратить на приобретения игрока 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эрмосо сыграл за "Атлетико" 24 матча в чемпионате Испании, в которых забил два гола и отдал результативную передачу.