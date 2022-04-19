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Тоттенхэм планирует подписать защитника Атлетико
26-летний испанец может продолжить карьеру в АПЛ
Марио Эрмосо
"Тоттенхэм" интересуется защитником "Атлетико" Марио Эрмосо. По информации издания Daily Mail, руководство английского клуба уже летом может сделать предложение "Атлетико" по трансферу 26-летнего фулбека.
Лондонцы планируют потратить на приобретения игрока 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Эрмосо сыграл за "Атлетико" 24 матча в чемпионате Испании, в которых забил два гола и отдал результативную передачу.
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Источник:Daily Mail
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