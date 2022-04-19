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Тоттенхэм планирует подписать защитника Атлетико

Англия
(1 голосов)

26-летний испанец может продолжить карьеру в АПЛ

Тоттенхэм планирует подписать защитника Атлетико

Марио Эрмосо

Новина українською

"Тоттенхэм" интересуется защитником "Атлетико" Марио Эрмосо. По информации издания Daily Mail, руководство английского клуба уже летом может сделать предложение "Атлетико" по трансферу 26-летнего фулбека.

Лондонцы планируют потратить на приобретения игрока 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эрмосо сыграл за "Атлетико" 24 матча в чемпионате Испании, в которых забил два гола и отдал результативную передачу.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Марио Эрмосо
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Источник:
Daily Mail

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