АПЛ. Ливерпуль - Эвертон 2:0. Чудо Ориги 

"Ливерпуль" ведет борьбу за чемпионство, "Эвертон" - в шаге от вылета. Но какой бы не была пропасть в классе и состоянии команд, дерби остается дерби. В каком-то смысле этот матч был очень увлекательным.

Френк Лэмпард понимал, что соревноваться с нынешнем "Ливерпулем" невозможно - команда Клоппа бесспорно входит в тройку лучших клубов мира. В игре футбол. Что оставалось "Эвертон"? Исключить футбол как таковой из игры.

Можно не сомневаться, что если Диего Симеоне смотрел этот матч, то после первого тайма он стоя аплодировал "Эвертону". "Ириски" не только очень надежно и дисциплинированно действовали на своей половине поля, не давая "Ливерпуля" пространство для атак, но и максимально прерывали темп игры разными футбольными хитростями. Споры с арбитром, симуляции, долгие минуты отдыха на газоне - всего этого было с лихвой. Первый удар "Ливерпулю" удалось нанести только на 21-й минуте - Мане от отчаяния пробил с двадцати метров выше. Да, у "красных" совсем не было никаких моментов.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

В какой-то степени ближе к забитому голу был даже "Эвертон". Гордону и Ришарлисону иногда удавалось делать рывки за спины защитникам "красных", воспитанник "ирисок" пытался заработать пенальти, один раз ему дали желтую за ситуацию, в других эпизодах рефери посчитал, что толчки от защитников "красных" в штрафной были недостаточно жесткие.

В конечном итоге игроков "Ливерпуля" это все немного достало. В добавленное к первому тайму время хозяева продолжали проводить свою атаку пока Ришарилсон оставался на газоне, Дукуре в отместку сбил Фабиньо и возникла большая потасовка.

Юргену Клоппу нужно было что-то менять - в этом не было сомнений. Вопрос был только в том когда, и кого. Игра сама по себе измениться не могла. "Эвертон" безошибочно исполнял свой план.

И этот момент произошел на 60-й минуте. Поле покинули Мане и Кейта, вышли - Диас и Ориги.

Ориги играет редко, часто он даже не попадает в заявку. После трансфера Диаса бельгиец стал пятым или даже шестым в иерархии форвардов "Ливерпуля". Но не зря у Ориги легендарный статус. Он играет редко, но каждое его появление становится событием. Так и произошло сегодня.

Первым своим касанием Ориги поучаствовал в голевой комбинации. "Ливерпуль" взял количеством. Фулбеки исполняют роль вингеров, четыре футболисты атаки заполняют штрафную площадку - с этим справиться сложно. Салах выполнил стенку с Ориги, освободился от опеки и аккуратно выполнил навес на Робертсона. У "Эвертона" просто не хватило футболистов, чтобы справиться с этой атакой.

Тут же Салах мог делать счет 2:0, но ударил выше. Лэмпарду нужно было что-то менять. Дальше обороняться не было смысла.

На поле появились Деле Алли и Рондон, у гостей был один полушанс, но "Ливерпуль" не отпустил свое и забил второй мяч. И кто как не Ориги! Голевой кросс выполнил Диас.

2:0 - "Ливерпуль" продолжает погоню за "Манчестер Сити". "Эвертон" остается в зоне вылета. Виталий Миколенко провел на поле 90 минут, хорошо справлялся с Трентом и Салахом, но решительным образом украинец повлиять на результат не мог.

