Ливерпуль - Эвертон 2:0. Обзор матча и видео голов

"Эвертону" удалось навязать борьбу "Ливерпулю" в одном из центральных матчей 34-го тура английской Премьер-лиги, но победа все равно осталась за командой Юргена Клоппа. "Ириски" очень хорошо защищались в первые 60 минут, безошибочно действовал и Виталий Миколенко. Но переломынми стали замены Клоппа. На поле вышли Ориги и Диас и сразу же "Ливерпуль" при участии бельгийского форварда забил первый гол - мяч в сетку отправил Робертсон. А затем свой мяч забил и Ориги, пас ему выполнил Диас. 2:0 - "Ливерпулю" удалось дожать аутсайдера и сократить отрыв от "Манчестер Сити" до одного очка.

Чемпионат Англии, 34-й тур. Ливерпуль, "Энфилд"

"Ливерпуль" - "Эвертон" 2:0

Голы: Робертсон 62, Ориги 85