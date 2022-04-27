Рангник: Было бы лучше играть в ЛЧ. Но МЮ все равно привлекательный клуб

Временный главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник считает, что клуб не потеряет привлекательность, если не попадет в топ-4 АПЛ. "Непопадание в ЛЧ это не только наша проблема", – приводит его слова ESPN.

"Было бы лучше, если бы мы играли в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но такое случается и с другими клубами. Это проблема не только для "Ман Юнайтед".

Подписание нового контракта с Бруну Фернандешем показывает, что это привлекательный клуб, у которого скоро будет новый тренер и новый подход.

Это по-прежнему безумно интересный клуб, и я с нетерпением жду возможности помочь Эрику (тен Хагу) и всем остальным извлечь максимум и поменять подход к работе так, чтобы "Манчестер Юнайтед" смог быть топ-клубом", – сказал немец.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 6-е место в таблице АПЛ и всего на 2 очка опережает "Вест Хэм", который идет 7-м. От зоны Лиги чемпионов "МЮ", имея матч в запасе, отстает на 6 очков.