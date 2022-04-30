Ньюкасл - Ливерпуль 0:1. Обзор матча и видео гола 

35-й тур английской Премьер-лиги стартовал с уверенной победы "Ливерпуля" над "Ньюкаслом". Команда Юргена Клоппа доминировала весь матч, но забила всего однажды - в первом тайме мяч в ворота "сорок" отправил Наби Кейта. Эта победа позволила "Ливерпулю" подняться на первое место, но "Манчестер Сити" свой матч проведет позже.

Чемпионат Англии, 35-й тур. Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"

"Ньюкасл" - "Ливерпуль" 0:1

Гол: Кейта 19