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Одноклубник Миколенко: россия воюет за то, что ей не принадлежит

Англия
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Асмир Бегович - о нападении россиян на Украину

Одноклубник Миколенко: россия воюет за то, что ей не принадлежит

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Боснийский голкипер "Эвертона" и посол ООН по делам беженцев Асмир Бегович высказался о войне россии против Украины.

"Роль посла ООН по делам беженцев возвращает мне тяжелые воспоминания. Никому не приятно видеть людей, которых вынужденно переместили войны. Это ужасно. Они сражаются за то, что не было их.

Ничего хорошего из этого не выйдет, это принесет только страдание. Люди теряют вещи или, что еще хуже, близких. Я стараюсь сделать все, что в моих силах. Эти люди предпочли бы вести обычную жизнь, а теперь их жизнь перевернулась с ног на голову.

Будьте открыты, милосердны и полезны, насколько это возможно. В общем, в нашем обществе все хорошо, но в эти моменты мы всегда можем сделать больше", – рассказал Бегович.

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В статье: Асмир Бегович Эвертон (Ливерпуль) война с Россией
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Источник:
Goal.com

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