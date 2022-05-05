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Ливерпуль представил новую домашнюю форму на сезон-2022/23

Англия
(1 голосов)

Такая же красная, как и всегда

Ливерпуль представил новую домашнюю форму на сезон-2022/23

Liverpool FC

Новина українською

ФК "Ливерпуль" представил новую домашнюю форму от технического партнера Nike на сезон-2022/23. Болельщики английского клуба уже имеют возможность сделать предварительный заказ на официальном сайте "красных".

На манжетах появилась надпись YNWA. На обратной стороне джерси напечатана цифра 97, символизирующая память о погибших на "Хиллсборо" в конце прошлого века. Естественно, футболки изготовлены из переработанных пластиковых бутылок.

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Напомним, "Ливерпуль" продолжает претендовать на квадрупл (4 выигранных трофея) в текущем сезоне. "Красные" уже взяли Кубок лиги, также мерсисайдцы ведут борьбу за золото АПЛ с "Манчестер Сити". Команда Клоппа вышла в финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов, где сыграет с "Челси" и мадридским "Реалом" соответственно.

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В статье: Ливерпуль футбольная форма
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Источник:
liverpoolfc.com

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