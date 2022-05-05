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Ливерпуль представил новую домашнюю форму на сезон-2022/23
Такая же красная, как и всегда
Liverpool FC
ФК "Ливерпуль" представил новую домашнюю форму от технического партнера Nike на сезон-2022/23. Болельщики английского клуба уже имеют возможность сделать предварительный заказ на официальном сайте "красных".
На манжетах появилась надпись YNWA. На обратной стороне джерси напечатана цифра 97, символизирующая память о погибших на "Хиллсборо" в конце прошлого века. Естественно, футболки изготовлены из переработанных пластиковых бутылок.
Introducing our 2022/23 @nikefootball home kit… ???? pic.twitter.com/19RR7L0IMg— Liverpool FC (@LFC) May 5, 2022
This city, it’s different... ❤️— Liverpool FC Retail (@LFCRetail) May 5, 2022
The #LFC Nike Home Kit for the 2022-23 season is here!
Pre-order yours NOW in LFC stores and at https://t.co/3NpWLQTiJO pic.twitter.com/UuEgLwPtHf
Напомним, "Ливерпуль" продолжает претендовать на квадрупл (4 выигранных трофея) в текущем сезоне. "Красные" уже взяли Кубок лиги, также мерсисайдцы ведут борьбу за золото АПЛ с "Манчестер Сити". Команда Клоппа вышла в финалы Кубка Англии и Лиги чемпионов, где сыграет с "Челси" и мадридским "Реалом" соответственно.
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