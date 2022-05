Ливерпуль представил новую домашнюю форму на сезон-2022/23

ФК "Ливерпуль" представил новую домашнюю форму от технического партнера Nike на сезон-2022/23. Болельщики английского клуба уже имеют возможность сделать предварительный заказ на официальном сайте "красных".

На манжетах появилась надпись YNWA. На обратной стороне джерси напечатана цифра 97, символизирующая память о погибших на "Хиллсборо" в конце прошлого века. Естественно, футболки изготовлены из переработанных пластиковых бутылок.

This city, it’s different... ❤️



The #LFC Nike Home Kit for the 2022-23 season is here!



Pre-order yours NOW in LFC stores and at https://t.co/3NpWLQTiJO pic.twitter.com/UuEgLwPtHf