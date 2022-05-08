Ман Сити - Ньюкасл: смотреть онлайн бесплатно матч АПЛ

"Ливерпуль" вчера не смог обыграть "Тоттенхэм" и лишь сравнялся по очкам с "Ман Сити". Это означает, что победа или даже ничья позволит "горожанам" не просто вернуть первое место, но и упрочить лидерство. Их соперник сегодня, "Ньюкасл", очень неплох во второй части чемпионата, однако пока не умеет играть с грандами английского футбола. Для нас же важнее, что на поле в составе хозяев вновь с первых минут выйдет украинец Александр Зинченко.

Чемпионат Англии. 36-й тур

"Манчестер Сити" 18:30 "Ньюкасл Юнайтед"

Трансляция - Setanta Sports