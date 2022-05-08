Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ман Сити - Ньюкасл: смотреть онлайн бесплатно матч АПЛ
Зинченко в игре
Фото: twitter.com/ManCity
"Ливерпуль" вчера не смог обыграть "Тоттенхэм" и лишь сравнялся по очкам с "Ман Сити". Это означает, что победа или даже ничья позволит "горожанам" не просто вернуть первое место, но и упрочить лидерство. Их соперник сегодня, "Ньюкасл", очень неплох во второй части чемпионата, однако пока не умеет играть с грандами английского футбола. Для нас же важнее, что на поле в составе хозяев вновь с первых минут выйдет украинец Александр Зинченко.
Чемпионат Англии. 36-й тур
"Манчестер Сити" 18:30 "Ньюкасл Юнайтед"
Трансляция - Setanta Sports
Популярное сейчас
- Малиновский оформил ассист во втором матче Аталанты подряд
- Ярмоленко повторил рекорд Коноплянки, став только вторым украинцем с таким достижением
- росСМИ заявили, что командир 36 бригады Баранюк оказался в плену, пытаясь выйти из Мариуполя
- Команда из четвертой лиги Англии совершила чудо и добыла промоушн, победив 7:0 в последнем матче
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
Новости по теме
- 01:30 Прогнозы на футбол Манчестер Сити – Уотфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.04.22
- 06:55 Прогнозы на футбол Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 20.03.22
- 06:04 Прогнозы на футбол Дерби с горьким привкусом. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.03.22