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Мане вытеснил Левандовского из топ-3 претендентов на Золотой мяч

Англия
(1 голосов)

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Мане вытеснил Левандовского из топ-3 претендентов на Золотой мяч

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Goal.com обновил список претендентов на Золотой мяч. Бензема всё так же первый, Салах – второй, а Мане сместил Левандовского на 4 позицию.

Первая десятка выглядит следующим образом:

  1. Карим Бензема – "Реал Мадрид";
  2. Мохамед Салах – "Ливерпуль";
  3. Садьо Мане – "Ливерпуль";
  4. Роберт Левандовски – "Бавария";
  5. Килиан Мбаппе – "ПСЖ";
  6. Винисиус Жуниор – "Реал Мадрид";
  7. Лука Модрич – "Реал Мадрид";
  8. Кевин де Брюйне – "Манчестер Сити";
  9. Филип Фоден – "Манчестер Сити";
  10. Трент Александер-Арнолд – "Ливерпуль".

Ни Лионеля Месси ("ПСЖ"), ни Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") в топ-20 футболистов нет.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Криштиану Роналду Карим Бензема Золотой мяч Мохамед Салах Садио Мане
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Источник:
goal.com

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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
09.05.2022 в 23:15
Як на мене, то 1. Бензема2. Мане3. Левандовскі4. Мбаппе5-6-7. Вінісіус, Салах, Модрич. Це лише суб'єктивна думка вболівальника).
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