Мане вытеснил Левандовского из топ-3 претендентов на Золотой мяч

Goal.com обновил список претендентов на Золотой мяч. Бензема всё так же первый, Салах – второй, а Мане сместил Левандовского на 4 позицию.

Первая десятка выглядит следующим образом:

Карим Бензема – "Реал Мадрид"; Мохамед Салах – "Ливерпуль"; Садьо Мане – "Ливерпуль"; Роберт Левандовски – "Бавария"; Килиан Мбаппе – "ПСЖ"; Винисиус Жуниор – "Реал Мадрид"; Лука Модрич – "Реал Мадрид"; Кевин де Брюйне – "Манчестер Сити"; Филип Фоден – "Манчестер Сити"; Трент Александер-Арнолд – "Ливерпуль".

Ни Лионеля Месси ("ПСЖ"), ни Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") в топ-20 футболистов нет.