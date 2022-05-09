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Мане вытеснил Левандовского из топ-3 претендентов на Золотой мяч
Похоже, Роберт так и не получит желанный трофей
Фото: twitter.com/LFC
Goal.com обновил список претендентов на Золотой мяч. Бензема всё так же первый, Салах – второй, а Мане сместил Левандовского на 4 позицию.
Первая десятка выглядит следующим образом:
- Карим Бензема – "Реал Мадрид";
- Мохамед Салах – "Ливерпуль";
- Садьо Мане – "Ливерпуль";
- Роберт Левандовски – "Бавария";
- Килиан Мбаппе – "ПСЖ";
- Винисиус Жуниор – "Реал Мадрид";
- Лука Модрич – "Реал Мадрид";
- Кевин де Брюйне – "Манчестер Сити";
- Филип Фоден – "Манчестер Сити";
- Трент Александер-Арнолд – "Ливерпуль".
Ни Лионеля Месси ("ПСЖ"), ни Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") в топ-20 футболистов нет.
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Источник:goal.com
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
09.05.2022 в 23:15
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