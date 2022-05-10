Вслед за Клоппом. Гвардиола подпишет новый контракт с Манчестер Сити

Английский "Манчестер Сити" планирует продлить соглашение с главным тренером команды Пепом Гвардиолой. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter.

По информации журналиста, стороны уже обсуждают новый контракт, который может быть заключен до июня 2025 года. Действующее соглашение 51-летнего специалиста с "горожанами" истекает летом 2023 года.

Гвардиола занимает пост главного тренера "Ман Сити" с 2016 года. В этом сезоне "небесно-голубые" претендуют на очередной титул чемпионов Англии. За три тура до завершения АПЛ "горожане" лидируют в турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя "Ливерпуля"на 3 очка.

В Лиге чемпионов команда остановилась на стадии полуфинала, уступив "Реалу" (5:6 общ. счет).

Ранее "Ливерпуль" продлил контракт с главным тренером клуба Юргеном Клоппом.