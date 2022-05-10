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Вслед за Клоппом. Гвардиола подпишет новый контракт с Манчестер Сити
Без сюрпризов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Манчестер Сити" планирует продлить соглашение с главным тренером команды Пепом Гвардиолой. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter.
По информации журналиста, стороны уже обсуждают новый контракт, который может быть заключен до июня 2025 года. Действующее соглашение 51-летнего специалиста с "горожанами" истекает летом 2023 года.
Гвардиола занимает пост главного тренера "Ман Сити" с 2016 года. В этом сезоне "небесно-голубые" претендуют на очередной титул чемпионов Англии. За три тура до завершения АПЛ "горожане" лидируют в турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя "Ливерпуля"на 3 очка.
В Лиге чемпионов команда остановилась на стадии полуфинала, уступив "Реалу" (5:6 общ. счет).
Ранее "Ливерпуль" продлил контракт с главным тренером клуба Юргеном Клоппом.
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