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Зинченко получил не самый высокий бал за матч 33-го тура АПЛ

Англия
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Зинченко получил не самый высокий бал за матч 33-го тура АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Аналитический портал SofaScore оценил перфоманс Александра Зинченко в перенесенном матче 33-го тура АПЛ.

Украинец вышел в старте "Ман Сити" в игре против "Вулверхэмптона", отыграв при этом 90 минут. В сумме он наработал на средний бал - 6.8. Столько же в составе "горожан" у Эдерсона и Фернандиньо, ниже - только у Гюндогана.

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Зинченко отдал 97 передач с общей точностью в 90 процентов. На его счету также одна ключевая передача, пять отборов и 13 потерь. Дважды Александр нарушил правила.

Зинченко получил не самый высокий бал за матч 33-го тура АПЛ - изображение 1

Отметим, что в текущей кампании на счету Зинченко четыре голевые передачи в 26 играх.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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