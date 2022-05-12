Зинченко получил не самый высокий бал за матч 33-го тура АПЛ

Аналитический портал SofaScore оценил перфоманс Александра Зинченко в перенесенном матче 33-го тура АПЛ.

Украинец вышел в старте "Ман Сити" в игре против "Вулверхэмптона", отыграв при этом 90 минут. В сумме он наработал на средний бал - 6.8. Столько же в составе "горожан" у Эдерсона и Фернандиньо, ниже - только у Гюндогана.

Зинченко отдал 97 передач с общей точностью в 90 процентов. На его счету также одна ключевая передача, пять отборов и 13 потерь. Дважды Александр нарушил правила.

Отметим, что в текущей кампании на счету Зинченко четыре голевые передачи в 26 играх.