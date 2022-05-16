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Британское правительство боится, что сделка по Челси может сорваться из-за Абрамовича

Англия
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Сроки продажи под угрозой

Британское правительство боится, что сделка по Челси может сорваться из-за Абрамовича

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Роман Абрамович, бывший владелец "Челси", не спешит согласовывать предложенную структуру сделки по продаже клуба, сообщает BBC. Несмотря на прежние заявления, олигарх, похоже, не готов отказаться от долга "синих".

Сообщается, что существует "серьезная обеспокоенность" тем, что Абрамович" готов допустить банкротство "Челси".

Дискуссия возникла вокруг вопросов о месте хранения вырученных средств и юридических гарантиях того, что деньги пойдут на благотворительность.

Якобы владелец "Челси", несмотря на обещания, похоже, не желает юридически подкреплять свой отказ от долга размером в 1,6 млрд фунтов, который имеется у материнской компании Fordstam Ltd перед Camberley International Investments – организацией, которая может быть связана с Абрамовичем.

Крайним сроком оформления продажи клуба является конец мая-начало июня. Если сделка не будет завершена в срок "синие" будут или отстранены от еврокубков, или вовсе исключены из АПЛ из-за невозможности получить соответствующую лицензию.

Основные шаги должны быть совершены уже до конца следующей недели.

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Напомним, что "Челси" должен был приобрести американо-швейцарский консорциум, созданный при участии бизнесмена Хансйорга Висса и Тодда Боэли – владельца "Лос-Анджелес Доджерс".

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон)
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