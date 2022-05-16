  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Один шаг и АПЛ. Хаддерсфилд - первый финалист плей-офф Чемпионшипа
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один шаг и АПЛ. Хаддерсфилд - первый финалист плей-офф Чемпионшипа

Англия
(1 голосов)

Не без проблем прошли "Лутон"

Один шаг и АПЛ. Хаддерсфилд - первый финалист плей-офф Чемпионшипа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Состоялся второй полуфинал плей-офф Чемпионшипа, в котором встретились "Хаддерсфилд" и "Лутон". Напомним, что наградой для победителя сего мини-турнира есть путевка в АПЛ.

Сыграв неделю назад вничью 1:1, команды в ответном матче долго не могли определить лучшего. От экстра-тайма и серии пенальти (в чемпионшипе нет правила выездного гола с 1999-го года) всех спас Роудс. 1:0 - "Хаддерсфилд" в финале плей-офф.

Завтра определится будущий соперник "терьеров" - "Ноттингем Форест" встретится с "Шеффилд Юнайтед". Финал пройдет на "Уэмбли" 29-го мая.

Чемпионшип, плей-офф. Полуфинал
Первый матч - 1:1
"Хаддерсфилд" - "Лутон" 1:0
Гол: Роудс 82

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лутон Таун Хаддерсфилд Таун
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде