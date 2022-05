Один шаг и АПЛ. Хаддерсфилд - первый финалист плей-офф Чемпионшипа

Состоялся второй полуфинал плей-офф Чемпионшипа, в котором встретились "Хаддерсфилд" и "Лутон". Напомним, что наградой для победителя сего мини-турнира есть путевка в АПЛ.

Сыграв неделю назад вничью 1:1, команды в ответном матче долго не могли определить лучшего. От экстра-тайма и серии пенальти (в чемпионшипе нет правила выездного гола с 1999-го года) всех спас Роудс. 1:0 - "Хаддерсфилд" в финале плей-офф.

