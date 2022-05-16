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Один шаг и АПЛ. Хаддерсфилд - первый финалист плей-офф Чемпионшипа
Не без проблем прошли "Лутон"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялся второй полуфинал плей-офф Чемпионшипа, в котором встретились "Хаддерсфилд" и "Лутон". Напомним, что наградой для победителя сего мини-турнира есть путевка в АПЛ.
Сыграв неделю назад вничью 1:1, команды в ответном матче долго не могли определить лучшего. От экстра-тайма и серии пенальти (в чемпионшипе нет правила выездного гола с 1999-го года) всех спас Роудс. 1:0 - "Хаддерсфилд" в финале плей-офф.
????????. ????????????. ????????????????????. ????????. ????????????????????????????!— Huddersfield Town (@htafc) May 16, 2022
It's one last game for the Terriers, with the lads just a single win from the Premier League...
Congratulations to Luton Town on an incredible 2021/22 season and for a brilliant couple of legs ????@SportsBrokerHQ | #htafc pic.twitter.com/n0ItnrcrUq
Завтра определится будущий соперник "терьеров" - "Ноттингем Форест" встретится с "Шеффилд Юнайтед". Финал пройдет на "Уэмбли" 29-го мая.
Чемпионшип, плей-офф. Полуфинал
Первый матч - 1:1
"Хаддерсфилд" - "Лутон" 1:0
Гол: Роудс 82
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