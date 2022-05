Поддался на провокацию. Тренер Кристал Пэлас ударил ногой фаната Эвертона

Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра принял участие в столкновении с болельщиком "Эвертона" по ходу перенесенного матча этих команд в рамках 33-го тура АПЛ.

Вчера, 19 мая, "ириски" дома совершили невероятный камбэк, проигрывая 0:2. В концовке матч после победного гола хозяев поля на газон прорвались болельщики "Эвертона", приостановив продолжения поединка.

Патрик Виейра оказался в центре событий, когда к нему подбежал один из фанатов лондонского клуба и показывал средний палец, снимая это на видео. Судя по камерам, он еще и высказывал в адрес легендарного француза нецензурные выражения.

Тренер "Кристал Пэлас" не потерпел такого отношения - Виейера схватил обидчика и ударил его ногой, после чего тот упал на газон. Дальнейший конфликт предотвратили другие подбежавшие болельщики.

Patrick Vieira kicking an Everton fan to the ground ???????????? pic.twitter.com/p6fVvYnzTd