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Поддался на провокацию. Тренер Кристал Пэлас ударил ногой фаната Эвертона

Англия
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Не сдержал эмоции

Поддался на провокацию. Тренер Кристал Пэлас ударил ногой фаната Эвертона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра принял участие в столкновении с болельщиком "Эвертона" по ходу перенесенного матча этих команд в рамках 33-го тура АПЛ.

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Вчера, 19 мая, "ириски" дома совершили невероятный камбэк, проигрывая 0:2. В концовке матч после победного гола хозяев поля на газон прорвались болельщики "Эвертона", приостановив продолжения поединка.

Патрик Виейра оказался в центре событий, когда к нему подбежал один из фанатов лондонского клуба и показывал средний палец, снимая это на видео. Судя по камерам, он еще и высказывал в адрес легендарного француза нецензурные выражения.

Тренер "Кристал Пэлас" не потерпел такого отношения - Виейера схватил обидчика и ударил его ногой, после чего тот упал на газон. Дальнейший конфликт предотвратили другие подбежавшие болельщики.

И это не единственное происшествие в рамках поединка:

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В статье: Патрик Виейра Эвертон (Ливерпуль) Кристал Пэлас (Лондон)
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