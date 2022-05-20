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Поддался на провокацию. Тренер Кристал Пэлас ударил ногой фаната Эвертона
Не сдержал эмоции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра принял участие в столкновении с болельщиком "Эвертона" по ходу перенесенного матча этих команд в рамках 33-го тура АПЛ.
Вчера, 19 мая, "ириски" дома совершили невероятный камбэк, проигрывая 0:2. В концовке матч после победного гола хозяев поля на газон прорвались болельщики "Эвертона", приостановив продолжения поединка.
Патрик Виейра оказался в центре событий, когда к нему подбежал один из фанатов лондонского клуба и показывал средний палец, снимая это на видео. Судя по камерам, он еще и высказывал в адрес легендарного француза нецензурные выражения.
Тренер "Кристал Пэлас" не потерпел такого отношения - Виейера схватил обидчика и ударил его ногой, после чего тот упал на газон. Дальнейший конфликт предотвратили другие подбежавшие болельщики.
May 20, 2022
Patrick Vieira kicking an Everton fan to the ground ???????????? pic.twitter.com/p6fVvYnzTd— Breezy (@UtdBreezy) May 19, 2022
И это не единственное происшествие в рамках поединка:
Fucking right, Doris. pic.twitter.com/l3saTwMeex— Everzonian (@everzonian) May 19, 2022
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