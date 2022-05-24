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Официально: АПЛ одобрила продажу Челси

Англия
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Теперь продажа в руках властей Великобритании

Официально: АПЛ одобрила продажу Челси

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Английская Премьер-лига официально одобрила продажу "Челси" Романом Абрамовичем. Об этом вышел пресс-релиз на сайте лиги.

Клуб в процессе продажи консорциуму Тодда Боэли, совладельца "Лос-Анджелес Доджерс", за 4,25 млрд фунтов.

Теперь сделку должны одобрить власти Великобритании.

Напомним, что Абрамович был вынужден продать "Челси" как подсанкционный олигарх, приближенный к Путину.

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон) АПЛ Тодд Боэли
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Источник:
premierleague.com

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