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Официально: АПЛ одобрила продажу Челси
Теперь продажа в руках властей Великобритании
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Английская Премьер-лига официально одобрила продажу "Челси" Романом Абрамовичем. Об этом вышел пресс-релиз на сайте лиги.
Клуб в процессе продажи консорциуму Тодда Боэли, совладельца "Лос-Анджелес Доджерс", за 4,25 млрд фунтов.
Теперь сделку должны одобрить власти Великобритании.
Напомним, что Абрамович был вынужден продать "Челси" как подсанкционный олигарх, приближенный к Путину.
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Источник:premierleague.com
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