Один из лидеров Ливерпуля попрощался с командой и болельщиками

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане мог сыграть свою последнюю игру за клуб в финале Лиги Чемпионов против мадридского "Реала". Как сообщает AS, игрок попрощался с клубом и болельщиками в своей речи после игры:

"Я хочу поблагодарить фанатов за все, а также тренера команды. Я хочу пожелать этой команде всего самого лучшего".