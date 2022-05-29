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Один из лидеров Ливерпуля попрощался с командой и болельщиками
Игрок интересен Баварии
Фото: NDTV Sports
Вингер "Ливерпуля" Садио Мане мог сыграть свою последнюю игру за клуб в финале Лиги Чемпионов против мадридского "Реала". Как сообщает AS, игрок попрощался с клубом и болельщиками в своей речи после игры:
"Я хочу поблагодарить фанатов за все, а также тренера команды. Я хочу пожелать этой команде всего самого лучшего".
Контракт Мане истекает лишь через год, летом 2023, однако, как сообщалось ранее,
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