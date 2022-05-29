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Один из лидеров Ливерпуля попрощался с командой и болельщиками

Англия
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Игрок интересен Баварии

Один из лидеров Ливерпуля попрощался с командой и болельщиками

Фото: NDTV Sports

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане мог сыграть свою последнюю игру за клуб в финале Лиги Чемпионов против мадридского "Реала". Как сообщает AS, игрок попрощался с клубом и болельщиками в своей речи после игры:

"Я хочу поблагодарить фанатов за все, а также тренера команды. Я хочу пожелать этой команде всего самого лучшего".

Контракт Мане истекает лишь через год, летом 2023, однако, как сообщалось ранее, игрок чрезвычайно интересен мюнхенской "Баварии". Садио провел в "Ливерпуле" 6 лет, будучи приобретенным у "Саутгемптона" за 41 миллион евро. Сенегалец сыграл за клуб 269 матчей, в которых забил 120 голов и отдал 48 ассистов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Садио Мане
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