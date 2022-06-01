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Ньюкасл готов отдать 46 миллионов за 19-летнего форварда Реймса

Англия
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Шейхами крутят как хотят

Ньюкасл готов отдать 46 миллионов за 19-летнего форварда Реймса

Фото: twitter.com/StadeDeReims

Новина українською

"Ньюкасл" хочет приобрести лучшего бомбардира "Реймса", 19-летнего Юго Экитика, сообщает Foot Mercato. Сумма трансфера – 36 миллионов евро сразу и ещё 10 в виде бонусов.

Сообщается, что это уже согласованная сторонами сумма и клубам осталось уладить мелкие детали.

В прошлом сезоне 19-летний француз провел за "Реймс" 27 матчей, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро.

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В статье: Ньюкасл Реймс (Реймс) Юго Экитика
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Источник:
footmercato.net

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