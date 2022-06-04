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Арсенал хочет приобрести форварда сборной Италии за 35 миллионов евро. Его клуб хочет 50
Сам Джанлука Скамакка же хочет в Интер
Фото: SempreInter
Лондонский "Арсенал" заинтересован в форварде "Сассуоло" и сборной Италии Джанлуке Скамакке. Как сообщает La Repubblica, главный тренер английского клуба Микель Артета лично долгое время оценивал нападающего.
По информации издания, "Арсенал" готов заплатить за страйкера 35 миллионов евро, однако его нынешний клуб требует за Скамакку не менее 50 миллионов. Самому же Джанлуке наиболее импонирует трансфер в миланский "Интер".
Скамакка, уже сыгравший за сборную Италии 4 матча, отлично провел прошедший сезон Серии А. В 36 матчах итальянец наколотил 16 голов, но не отдал ни одного ассиста.
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