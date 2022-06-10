Одного уже ждут в Барселоне. Челси объявил об уходе четырех игроков

Сразу четыре футболиста покинули лондонский "Челси". Об этом сообщил официальный сайт "синих".

Речь идет об Андреасе Кристенсене, Дэнни Дринкуотере, Чарли Мусонда и Джейке Кларк-Солтере. У всех четырех завершились контракты.

Наибольшее внимание привлекает персона Кристенсена. Он долгое время был игроком основной обоймы "синих", а летом, вероятнее всего, станет новым защитником "Барселоны".

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