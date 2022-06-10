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Одного уже ждут в Барселоне. Челси объявил об уходе четырех игроков
Дринкуотер играл еще за чемпионский "Лестер"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сразу четыре футболиста покинули лондонский "Челси". Об этом сообщил официальный сайт "синих".
Речь идет об Андреасе Кристенсене, Дэнни Дринкуотере, Чарли Мусонда и Джейке Кларк-Солтере. У всех четырех завершились контракты.
Thank you, Andreas. ???? pic.twitter.com/27VW5DsJo0— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 10, 2022
Наибольшее внимание привлекает персона Кристенсена. Он долгое время был игроком основной обоймы "синих", а летом, вероятнее всего, станет новым защитником "Барселоны".
Напомним, что ранее "Челси" потерял Рюдигера, который
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