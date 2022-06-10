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Одного уже ждут в Барселоне. Челси объявил об уходе четырех игроков

Англия
(1 голосов)

Дринкуотер играл еще за чемпионский "Лестер"

Одного уже ждут в Барселоне. Челси объявил об уходе четырех игроков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сразу четыре футболиста покинули лондонский "Челси". Об этом сообщил официальный сайт "синих".

Речь идет об Андреасе Кристенсене, Дэнни Дринкуотере, Чарли Мусонда и Джейке Кларк-Солтере. У всех четырех завершились контракты.

Наибольшее внимание привлекает персона Кристенсена. Он долгое время был игроком основной обоймы "синих", а летом, вероятнее всего, станет новым защитником "Барселоны".

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Напомним, что ранее "Челси" потерял Рюдигера, который перешел в "Реал".

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В статье: Челси (Лондон) Андреас Кристенсен Дэниел Дринкуотер
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Комментарии (2)
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Dr. House (Поділля)
10.06.2022 в 18:02
Дерево. Таких в захисті ФКБ наразі полюбляють
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.06.2022 в 19:30
Ти помилився гілкою. Це ти сказав про Рюдігера! ЛМ-ЧС 2022!
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0
-2

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