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Илья Забарный попал сферу интересов топ-клуба Англии

Англия
(1 голосов)

Однако все не так просто

Илья Забарный попал сферу интересов топ-клуба Англии

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Чтобы удержать Антонио Конте, руководству лондонскому "Тоттенхэму" придется укрепить ряд игровых позиций. В том числе, приобрести нового центрального защитника.

По данным Football.London, в список интересов "шпор" попал защитник "Динамо" Илья Забарный. Трансфер может состояться летом, однако помехой будет долгосрочный контракт украинца. Лондонцам придется заплатить серьезную сумму.

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Забарный - не единственный представитель трансферного списка. Помимо главных кандидатов в лице Алессандро Бастони и Йошко Гвардиола, Конте также интересуется Пау Торресом, Марком Гехи, Клеманом Ленгле и Глейсоном Бремером.

Контракт Забарного с "Динамо" действителен до 2026-го года. В прошлом сезоне он отыграл 23 матча и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Динамо (Киев) Тоттенхэм (Лондон) Илья Забарный
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Источник:
Football.London

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
10.06.2022 в 20:39
Забарному нужно уходить
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