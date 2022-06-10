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Илья Забарный попал сферу интересов топ-клуба Англии
Однако все не так просто
Фото: Александр Приходько
Чтобы удержать Антонио Конте, руководству лондонскому "Тоттенхэму" придется укрепить ряд игровых позиций. В том числе, приобрести нового центрального защитника.
По данным Football.London, в список интересов "шпор" попал защитник "Динамо" Илья Забарный. Трансфер может состояться летом, однако помехой будет долгосрочный контракт украинца. Лондонцам придется заплатить серьезную сумму.
Забарный - не единственный представитель трансферного списка. Помимо главных кандидатов в лице Алессандро Бастони и Йошко Гвардиола, Конте также интересуется Пау Торресом, Марком Гехи, Клеманом Ленгле и Глейсоном Бремером.
Контракт Забарного с "Динамо" действителен до 2026-го года. В прошлом сезоне он отыграл 23 матча и отдал одну голевую передачу.
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