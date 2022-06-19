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Тоттенхэм стремится обменять Бергвейна на молодого вингера Аякса
Игрок интересует Конте
Фото: twitter.com/AFCAjax
"Тоттенхэм" Антонио Конте решил включиться в борьбу за молодого вингера "Аякса" Антони.
При этом лондонский клуб предложит включить футболиста в соглашение о переходе своего полузащитника Стивена Бергвейна. Ранее клуб был готов продать нидерландца за 22,5 миллиона евро.
"Шпоры" - не первый английский клуб, контактировавший с игроком. Ранее это делал "Манчестер Юнайтед", пытавшийся обсудить условия перехода. Кроме этого, в услугах Антони заинтересован "ПСЖ".
В сезоне 2021/22 вингер отметился 8 голами и 4 результативными передачами в 23 матчах чемпионата Нидерландов.
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