Тоттенхэм стремится обменять Бергвейна на молодого вингера Аякса

"Тоттенхэм" Антонио Конте решил включиться в борьбу за молодого вингера "Аякса" Антони.

При этом лондонский клуб предложит включить футболиста в соглашение о переходе своего полузащитника Стивена Бергвейна. Ранее клуб был готов продать нидерландца за 22,5 миллиона евро.

"Шпоры" - не первый английский клуб, контактировавший с игроком. Ранее это делал "Манчестер Юнайтед", пытавшийся обсудить условия перехода. Кроме этого, в услугах Антони заинтересован "ПСЖ".

В сезоне 2021/22 вингер отметился 8 голами и 4 результативными передачами в 23 матчах чемпионата Нидерландов.