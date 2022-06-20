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Еще один конкурент Зинченко. Ман Сити интересуется левым фулбеком Арсенала

Англия
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А есть еще Кукурелья

Еще один конкурент Зинченко. Ман Сити интересуется левым фулбеком Арсенала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Чемпион Англии "Манчестер Сити" интересуется левым фулбеком "Арсеналом" Кираном Тирни. Об этом передает Scotsman.

Уже давно известно, что Гвардиола намерен усилить позицию левого крыла обороны. Главным претендентом на это место считается Марк Кукурелья, однако Тирни - также на радаре у "горожан".

Шотландский фулбек играет за лондонцев с лета 2019-го года. Когда Киран здоров - он всегда находится в основе, однако много игр пропускает из-за повреждений. В прошлой кампании на его счету 24 игры и четыре голевых действия (1+3).

Напомним, что позицию левого защитника в "Сити" закрывает украинец Александр Зинченко. Летом он может сменить команду.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Киран Тирни
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