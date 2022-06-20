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Еще один конкурент Зинченко. Ман Сити интересуется левым фулбеком Арсенала
А есть еще Кукурелья
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион Англии "Манчестер Сити" интересуется левым фулбеком "Арсеналом" Кираном Тирни. Об этом передает Scotsman.
Уже давно известно, что Гвардиола намерен усилить позицию левого крыла обороны. Главным претендентом на это место считается
???? Arsenal defender Kieran Tierney is on Man City’s transfer target list for bolstering their left-back options.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 20, 2022
(Source: @TheScotsman) pic.twitter.com/wzluWRKbRs
Шотландский фулбек играет за лондонцев с лета 2019-го года. Когда Киран здоров - он всегда находится в основе, однако много игр пропускает из-за повреждений. В прошлой кампании на его счету 24 игры и четыре голевых действия (1+3).
Напомним, что позицию левого защитника в "Сити" закрывает украинец Александр Зинченко. Летом он может сменить команду.
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