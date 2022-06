Еще один конкурент Зинченко. Ман Сити интересуется левым фулбеком Арсенала

Чемпион Англии "Манчестер Сити" интересуется левым фулбеком "Арсеналом" Кираном Тирни. Об этом передает Scotsman.

Уже давно известно, что Гвардиола намерен усилить позицию левого крыла обороны. Главным претендентом на это место считается Марк Кукурелья , однако Тирни - также на радаре у "горожан".

???? Arsenal defender Kieran Tierney is on Man City’s transfer target list for bolstering their left-back options.



(Source: @TheScotsman) pic.twitter.com/wzluWRKbRs