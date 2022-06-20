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Основной защитник - вне общей группы. Рух возобновил тренировки

Англия
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Начало долгой подготовки

Основной защитник - вне общей группы. Рух возобновил тренировки

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
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Футбольный клуб "Рух" провел первую тренировку после паузы. Об этом сообщает официальный сайт львовян.

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Клуб из западной Украины провел одно занятие, которое длилось полтора часа. Были привлечены также футболисты юношеской команды. Основной защитник Роман Дидык из-за травмы находился вне общей группы.

Ранее сегодня стало известно, что состав "Руха" покинул капитан команды.

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В статье: Рух (Львов) Роман Дидык
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