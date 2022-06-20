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Основной защитник - вне общей группы. Рух возобновил тренировки
Начало долгой подготовки
Фото: ФК Рух
Футбольный клуб "Рух" провел первую тренировку после паузы. Об этом сообщает официальный сайт львовян.
Клуб из западной Украины провел одно занятие, которое длилось полтора часа. Были привлечены также футболисты юношеской команды. Основной защитник Роман Дидык из-за травмы находился вне общей группы.
Ранее сегодня стало известно, что состав "Руха"
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