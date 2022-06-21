Челси стремится подписать партнера Миколенко

"Челси" готовится к усилению нападения в летнее трансферное окно. Лондонский клуб нацелился на подписание контракта с бразильским форвардом "Эвертона" Ришарлисоном. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В этом трансфере лично заинтересован главный тренер "Челси" Томас Тухель. "Эвертон" стремится получить за футболиста 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразилец в 33 матчах забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, что Ришарлисоном также интересуются "Арсенал" и "Тоттенхэм".