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Челси стремится подписать партнера Миколенко

Англия
(1 голосов)

Лидер "Эвертона" заинтересовал лондонский клуб

Челси стремится подписать партнера Миколенко

Ришарлисон

Новина українською

"Челси" готовится к усилению нападения в летнее трансферное окно. Лондонский клуб нацелился на подписание контракта с бразильским форвардом "Эвертона" Ришарлисоном. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В этом трансфере лично заинтересован главный тренер "Челси" Томас Тухель. "Эвертон" стремится получить за футболиста 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразилец в 33 матчах забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, что Ришарлисоном также интересуются "Арсенал" и "Тоттенхэм".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) Ришарлисон
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (1)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
21.06.2022 в 07:39
А як же Миколенко, без партнера буде?
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