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Челси стремится подписать партнера Миколенко
Лидер "Эвертона" заинтересовал лондонский клуб
Ришарлисон
"Челси" готовится к усилению нападения в летнее трансферное окно. Лондонский клуб нацелился на подписание контракта с бразильским форвардом "Эвертона" Ришарлисоном. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В этом трансфере лично заинтересован главный тренер "Челси" Томас Тухель. "Эвертон" стремится получить за футболиста 70 миллионов евро.
В нынешнем сезоне бразилец в 33 матчах забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
Напомним, что Ришарлисоном также интересуются "Арсенал" и "Тоттенхэм".
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