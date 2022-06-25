Ноттингем объявил о подписании нападающего Авоньи

Английский "Ноттингем Форест" объявил о переходе нападающего берлинского "Униона" Тайво Авоньи.

Это рекордный трансфер команды. Ранее сообщалось, что за футболиста заплатят 17 миллионов фунтов стерлингов. Также известно, что с 24-летним нигерийцем подписали контракт на 5 лет.

Авоньи – первый международный трансфер "Ноттингем Форест" после возвращения клуба в АПЛ по результатам плей-офф Чемпионшипа.

В 43 матчах прошлого сезона футболист забил 20 голов.