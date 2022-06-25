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Ноттингем объявил о подписании нападающего Авоньи
Игрок продолжит карьеру в АПЛ
Фото: imago images
Английский "Ноттингем Форест" объявил о переходе нападающего берлинского "Униона" Тайво Авоньи.
Это рекордный трансфер команды. Ранее сообщалось, что за футболиста заплатят 17 миллионов фунтов стерлингов. Также известно, что с 24-летним нигерийцем подписали контракт на 5 лет.
Авоньи – первый международный трансфер "Ноттингем Форест" после возвращения клуба в АПЛ по результатам плей-офф Чемпионшипа.
В 43 матчах прошлого сезона футболист забил 20 голов.
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Источник:Офіційний сайт "Ноттінгем Форест"
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