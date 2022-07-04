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"В детстве я следил за Арсеналом". Жезус рад переходу в стан канониров
Бразилец перебрался в Лондон
Фото: arsenal.com
Новичок "Арсенала" Габриэль Жезус поделился эмоциями от перехода в лондонский клуб. 25-летний форвард признался, что в детстве следил за "канонирами".
"Артета мне очень помог в "Манчестер Сити". Мы всегда держались вместе после тренировок и дорабатывали что-то. Он очень умный парень и был отличным игроком, поэтому, если он что-то знает, он может научить меня или молодых игроков".
В детстве я следил за "Арсеналом" через Тьерри Анри. Конечно, я не следил за многими европейскими командами, но когда я увидел некоторых игроков, игравших здесь, я сказал: "Вау, этот клуб большой". Когда я играл против "Арсенала", я смотрел на "Эмирейтс", и это был очень хороший стадион, поэтому я очень рад играть здесь.
Я очень рад подписать контракт с этим великим клубом. С первого дня, когда я понял, что могу играть за "Арсенал", я был счастлив. Я знаю тренерский штаб, я знаю некоторых игроков, в большинстве бразильских. Я знаю, что есть много высококлассных игроков здесь. Они молоды, и я еще молод, поэтому я очень рад быть здесь, чтобы помочь. Я прихожу, чтобы помочь, а также научиться и попытаться сделать все возможное для достижения успеха", - цитирует Жезуса пресс-служба "Арсенала".
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