"В детстве я следил за Арсеналом". Жезус рад переходу в стан канониров

Новичок "Арсенала" Габриэль Жезус поделился эмоциями от перехода в лондонский клуб. 25-летний форвард признался, что в детстве следил за "канонирами".

"Артета мне очень помог в "Манчестер Сити". Мы всегда держались вместе после тренировок и дорабатывали что-то. Он очень умный парень и был отличным игроком, поэтому, если он что-то знает, он может научить меня или молодых игроков".

В детстве я следил за "Арсеналом" через Тьерри Анри. Конечно, я не следил за многими европейскими командами, но когда я увидел некоторых игроков, игравших здесь, я сказал: "Вау, этот клуб большой". Когда я играл против "Арсенала", я смотрел на "Эмирейтс", и это был очень хороший стадион, поэтому я очень рад играть здесь.