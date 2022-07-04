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Не Соломон. Фулхэм объявил о первом летнем трансфере
20 миллионов за игрока сборной Португалии
Фото: Fulham Football Club
Первый летний трансфер совершил лондонский "Фулхэм". Недавно клуб в очередной раз прошел путь из Чемпионшипа в АПЛ.
20 миллионов евро "дачники" заплатили за Жоау Палинья. С футболистом сборной Португалии был подписан пятилетний контракт.
#TheJoãoFactor ???????? pic.twitter.com/Yqih2b9fBn— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 4, 2022
Последним клубом Палинья был "Спортинг", за который он отыграл 94 матча и забил семь голов. Также выступал в составе "Браги" и "Морейренсе". На счету Жоау 14 матча и два гола в составе сборной Португалии.
Напомним, что на протяжении нескольких месяцев "Фулхэм" ведет борьбу за игрока "Шахтера" Манор Соломона.
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