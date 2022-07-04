  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Не Соломон. Фулхэм объявил о первом летнем трансфере
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не Соломон. Фулхэм объявил о первом летнем трансфере

Англия
(3 голосов)

20 миллионов за игрока сборной Португалии

Не Соломон. Фулхэм объявил о первом летнем трансфере

Фото: Fulham Football Club

UA-Футбол
Новина українською

Первый летний трансфер совершил лондонский "Фулхэм". Недавно клуб в очередной раз прошел путь из Чемпионшипа в АПЛ.

20 миллионов евро "дачники" заплатили за Жоау Палинья. С футболистом сборной Португалии был подписан пятилетний контракт.

Последним клубом Палинья был "Спортинг", за который он отыграл 94 матча и забил семь голов. Также выступал в составе "Браги" и "Морейренсе". На счету Жоау 14 матча и два гола в составе сборной Португалии.

Напомним, что на протяжении нескольких месяцев "Фулхэм" ведет борьбу за игрока "Шахтера" Манор Соломона.

Читайте такжеМанор Соломон будет получать в Фулхэме 1,8 миллиона фунтов в год
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спортинг (Лиссабон) Фулхэм (Лондон) Жоау Пальинья
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде