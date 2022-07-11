Все еще не Соломон. Фулхэм купил у МЮ 26-летнего бразильца

Лондонский "Фулхэм" объявил о новом трансфере.

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Состав лондонского клуба пополнил 26-летний Андреас Перрейра, с которым был подписан четырехлетний контракт. По данным СМИ, "МЮ" получит за данный переход порядка десяти миллионов евро.

Андреас не играл в составе "дьяволов" на протяжении двух лент, находясь в арендах в "Лацио" и "Фламенго". На поле может закрыть несколько позиций - "десятки", "восьмерки" и левого полузащитника.