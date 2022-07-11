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Все еще не Соломон. Фулхэм купил у МЮ 26-летнего бразильца
"Дачники" усиливаются перед очередным забегом в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Фулхэм" объявил о новом трансфере.
Состав лондонского клуба пополнил 26-летний Андреас Перрейра, с которым был подписан четырехлетний контракт. По данным СМИ, "МЮ" получит за данный переход порядка десяти миллионов евро.
Welcome to Fulham, @andrinhopereira!#SUPEREIRA ????♂️ | #FFC— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 11, 2022
Андреас не играл в составе "дьяволов" на протяжении двух лент, находясь в арендах в "Лацио" и "Фламенго". На поле может закрыть несколько позиций - "десятки", "восьмерки" и левого полузащитника.
Отметим, что "Фулхэм" уже несколько месяцев ведет охоту за Манором Соломон. Ранее шла речь о проблемах с арендой
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