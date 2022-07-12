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Уилшер возглавил юношескую команду Арсенала
Экс-хавбек вернулся в родной клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Арсенала" и сборной Англии Джек Уилшир вернулся в родной клуб. Экс-футболист возглавил юношескую команду "канониров" U-18.
Также было объявлено о назначении главного тренера "Арсенала" U-21. Им стал Мехмет Али.
Подробности контракта не сообщаются.
На прошлой неделе Уилшир объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 30 лет. Последним его клубом был датский "Орхус", который он покинул этим летом после завершения срока контракта. Также он ранее выступал за "Арсенал", "Вест Хэм" и "Борнмут". В составе "канониров" он дважды выиграл Кубок Англии и один раз – Суперкубок страны.
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