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Все согласовано. Лидер Наполи станет игроком Челси

Англия
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Калиду таки сыграет в топ-клубе

Все согласовано. Лидер Наполи станет игроком Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Калиду Кулибали продолжит карьеру в лондонском "Челси". Информацию подтверждает целый ряд авторитетных источников.

"Синие" давно пытались компенсировать потерю двух центральных защитников, из-за чего и решились подписать Кулибали. Сумма трансфера - 40 миллионов и бонусы. Калиду будет получать десять миллионов в год.

Кулибали вот уже несколько лет находится на радарах топ-клубов, однако долгое время не мог покинуть "Наполи". За топ-клуб Италии он в сумме отыграл 317 игр и завоевал два трофея.

Отметим, что Кулибали - не единственный трансфер "Челси". Вскоре состав "пенсионеров" пополнит Рахим Стерлинг.

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В статье: Челси (Лондон) Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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