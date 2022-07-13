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Все согласовано. Лидер Наполи станет игроком Челси
Калиду таки сыграет в топ-клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Калиду Кулибали продолжит карьеру в лондонском "Челси". Информацию подтверждает целый ряд авторитетных источников.
"Синие" давно пытались компенсировать потерю двух центральных защитников, из-за чего и решились подписать Кулибали. Сумма трансфера - 40 миллионов и бонусы. Калиду будет получать десять миллионов в год.
Kalidou Koulibaly to Chelsea, here we go! Full agreement in place for €40m fee add-ons completed, bid accepted. Napoli are checking the documents then it will be official. ???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2022
Koulibaly will sign long-term deal for €10m net salary per season. First centre back, signed. pic.twitter.com/Flr0XSN7wu
Кулибали вот уже несколько лет находится на радарах топ-клубов, однако долгое время не мог покинуть "Наполи". За топ-клуб Италии он в сумме отыграл 317 игр и завоевал два трофея.
Отметим, что Кулибали - не единственный трансфер "Челси". Вскоре состав "пенсионеров"
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