Все согласовано. Лидер Наполи станет игроком Челси

Калиду Кулибали продолжит карьеру в лондонском "Челси". Информацию подтверждает целый ряд авторитетных источников.

"Синие" давно пытались компенсировать потерю двух центральных защитников, из-за чего и решились подписать Кулибали. Сумма трансфера - 40 миллионов и бонусы. Калиду будет получать десять миллионов в год.

Kalidou Koulibaly to Chelsea, here we go! Full agreement in place for €40m fee add-ons completed, bid accepted. Napoli are checking the documents then it will be official. ???????? #CFC



Koulibaly will sign long-term deal for €10m net salary per season. First centre back, signed. pic.twitter.com/Flr0XSN7wu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2022

Кулибали вот уже несколько лет находится на радарах топ-клубов, однако долгое время не мог покинуть "Наполи". За топ-клуб Италии он в сумме отыграл 317 игр и завоевал два трофея.