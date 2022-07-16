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Челси официально объявил о переходе Кулибали

Англия
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Контракт на четыре года

Челси официально объявил о переходе Кулибали

Челсі/Автор невідомий

Новина українською

Лондонский "Челси" официально объявил о трансфере с "Наполи" центрального защитника Калиду Кулибали.

Центрдеф подписал с англичанами контракт сроком на четыре года. При этом сама сделка обошлась лондонскому клубу в 40 миллионов евро.

Как известно, 31-летний Кулибали последние восемь сезонов провел в "Наполи". В минувшем сезоне Калиду сыграл в составе неаполитанцев 34 матча во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Напомним, ранее "синие" подписали вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

Челси официально объявил о переходе Кулибали - изображение 1

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В статье: Челси (Лондон) Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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Источник:
Сайт ФК "Челси"

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