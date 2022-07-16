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Челси официально объявил о переходе Кулибали
Контракт на четыре года
Челсі/Автор невідомий
Лондонский "Челси" официально объявил о трансфере с "Наполи" центрального защитника Калиду Кулибали.
Центрдеф подписал с англичанами контракт сроком на четыре года. При этом сама сделка обошлась лондонскому клубу в 40 миллионов евро.
Как известно, 31-летний Кулибали последние восемь сезонов провел в "Наполи". В минувшем сезоне Калиду сыграл в составе неаполитанцев 34 матча во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.
Напомним, ранее "синие"
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