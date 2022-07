Вест Хэм согласовал условия трансфера Скамакки. ПСЖ не у дел

"Вест Хэм" договорился о переходе нападающего "Сассуоло" и сборной Италии Джанлуки Скамакки, сообщает Джанлука ди Марцио. Англичане заплатят 36 миллионов евро + 6 миллионов в виде бонусов.

Сообщается, что "Сассуоло" получит 10% от следующей сделки по продаже игрока.

West Ham are set to sign Gianluca Scamacca. Full agreement finally in place with Sassuolo. €36m plus €6m add ons, 10% sell on clause. ????⚒️ #WHUFC



Scamacca agreed personal terms, so deal off for Armando Broja as of now. pic.twitter.com/66Q3hnn1n6