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Вест Хэм согласовал условия трансфера Скамакки. ПСЖ не у дел

Англия
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Проморгали?

Вест Хэм согласовал условия трансфера Скамакки. ПСЖ не у дел

Фото: twitter.com/SassuoloUS

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"Вест Хэм" договорился о переходе нападающего "Сассуоло" и сборной Италии Джанлуки Скамакки, сообщает Джанлука ди Марцио. Англичане заплатят 36 миллионов евро + 6 миллионов в виде бонусов.

Сообщается, что "Сассуоло" получит 10% от следующей сделки по продаже игрока.

Нападающий подпишет контракт на 5 лет, как сообщает Николо Скира.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" предлагал "Вест Хэму" 35 миллионов евро, но позже отказывался идти на условия англичан.

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В статье: Сассуоло Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Джанлука Скамакка ПСЖ
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Источник:
getfootballnewsitaly.com

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