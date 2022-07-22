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Вест Хэм согласовал условия трансфера Скамакки. ПСЖ не у дел
Проморгали?
Фото: twitter.com/SassuoloUS
"Вест Хэм" договорился о переходе нападающего "Сассуоло" и сборной Италии Джанлуки Скамакки, сообщает Джанлука ди Марцио. Англичане заплатят 36 миллионов евро + 6 миллионов в виде бонусов.
Сообщается, что "Сассуоло" получит 10% от следующей сделки по продаже игрока.
West Ham are set to sign Gianluca Scamacca. Full agreement finally in place with Sassuolo. €36m plus €6m add ons, 10% sell on clause. ????⚒️ #WHUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2022
Scamacca agreed personal terms, so deal off for Armando Broja as of now. pic.twitter.com/66Q3hnn1n6
Нападающий подпишет контракт на 5 лет, как сообщает Николо Скира.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" предлагал "Вест Хэму" 35 миллионов евро, но позже отказывался идти на условия англичан.
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