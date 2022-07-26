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Эвертон согласовал переход португальского защитника, который станет конкурентом Миколенко

Англия
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Украинцу придется доказывать свою боеспособность

Эвертон согласовал переход португальского защитника, который станет конкурентом Миколенко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Эвертон" согласовал новый летний трансфер.

Состав "ирисок" пополнит 23-летний фулбек Рубен Винагре, которого арендуют у "Спортинга" с последующим правом выкупа. По данным Фабрицио Романо, футболист уже успел пройти первый медосмотр.

Винагре - левый фулбек, который может сыграть по всему флангу. Отметим, что "Спортинг" выкупил его летом после успешного сезона в аренде. Ранее он играл за многие клубы, а его контракт принадлежал "Вулверхэмптону".

Рубен, к слову, станет в "Эвертоне" конкурентом украинца Виталия Миколенко.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Эвертон (Ливерпуль)
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