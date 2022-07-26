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Эвертон согласовал переход португальского защитника, который станет конкурентом Миколенко
Украинцу придется доказывать свою боеспособность
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" согласовал новый летний трансфер.
Состав "ирисок" пополнит 23-летний фулбек Рубен Винагре, которого арендуют у "Спортинга" с последующим правом выкупа. По данным Фабрицио Романо, футболист уже успел пройти первый медосмотр.
Rubén Vinagre to Everton, deal now in place and full agreement reached with Sporting. Done and sealed, loan with buy option clause included. ???????? #EFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2022
Former Wolves fullback joins Everton after first part of medical completed in the afternoon. pic.twitter.com/WLFlUCBZZv
Винагре - левый фулбек, который может сыграть по всему флангу. Отметим, что "Спортинг" выкупил его летом после успешного сезона в аренде. Ранее он играл за многие клубы, а его контракт принадлежал "Вулверхэмптону".
Рубен, к слову, станет в "Эвертоне" конкурентом украинца Виталия Миколенко.
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