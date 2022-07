Эвертон согласовал переход португальского защитника, который станет конкурентом Миколенко

"Эвертон" согласовал новый летний трансфер.

Состав "ирисок" пополнит 23-летний фулбек Рубен Винагре, которого арендуют у "Спортинга" с последующим правом выкупа. По данным Фабрицио Романо, футболист уже успел пройти первый медосмотр.

Rubén Vinagre to Everton, deal now in place and full agreement reached with Sporting. Done and sealed, loan with buy option clause included. ???????? #EFC



Former Wolves fullback joins Everton after first part of medical completed in the afternoon. pic.twitter.com/WLFlUCBZZv