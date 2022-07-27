Новичок Эвертона: Конкуренция с Миколенко будет полезна для меня и для него

Вторым новичком “Эвертона” в летнее межсезонье стал левый защитник “Спортинга” Рубен Винагре. “Ириски” арендовали 23-летнего фулбека на сезон с правом выкупа.

В интервью официальному сайту “Эвертона” Винагре сказал, что конкуренция с Виталием Миколенко только сделает его сильнее.

“Думаю, что это хорошо для меня и для него. Мы будем развиваться и работать каждый день, чтобы заслужить место в основе. Миколенко хороший футболист. Когда работаешь с хорошими футболистами, это хорошо для тебя”, – сказал Винагре.

Также 23-летний португалец рассказал о своем игровом стиле.

“Я хорошо работаю с мячом, мне нравится, когда у меня мяч. Я люблю атаковать и вести команду вперед. Но мне также нравится работать в отборе”.

В свое время Винагре провел несколько сезонов в Англии за “Вулверхэмптон”. Он сыграл 70 матчей за “Вулвз”, 35 из них в Премьер-лиге.