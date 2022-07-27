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Новичок Эвертона: Конкуренция с Миколенко будет полезна для меня и для него
Рубен Винагре готов бороться с украинцем за место в основе
Фото: evertonfc.com/Автор - невідомий
Вторым новичком “Эвертона” в летнее межсезонье стал левый защитник “Спортинга” Рубен Винагре. “Ириски” арендовали 23-летнего фулбека на сезон с правом выкупа.
В интервью официальному сайту “Эвертона” Винагре сказал, что конкуренция с Виталием Миколенко только сделает его сильнее.
“Думаю, что это хорошо для меня и для него. Мы будем развиваться и работать каждый день, чтобы заслужить место в основе. Миколенко хороший футболист. Когда работаешь с хорошими футболистами, это хорошо для тебя”, – сказал Винагре.
Также 23-летний португалец рассказал о своем игровом стиле.
“Я хорошо работаю с мячом, мне нравится, когда у меня мяч. Я люблю атаковать и вести команду вперед. Но мне также нравится работать в отборе”.
В свое время Винагре провел несколько сезонов в Англии за “Вулверхэмптон”. Он сыграл 70 матчей за “Вулвз”, 35 из них в Премьер-лиге.
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