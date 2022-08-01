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Лейпциг хочет вернуть себе Вернера
Вечное возвращение нападающих "Челси" домой
Getty Images / Global Images Ukraine
"РБ Лейпциг" хочет выкупить нападающего "Челси" Тимо Вернера, сообщает gianlucadimarzio.com.
"Ювентус" хотел бы арендовать нападающего "Челси", но в случае поступления предложения по перманентной сделке от "Лейпцига", "синие" примут последнее.
Ранее сообщалось, что Тимо хотел бы вернуться в "Лейпциг", так как нападающий не верит в свой успех с "Челси".
Напомним, что Вернер уже выступал за "Лейпциг" с 2016 по 2020 год.
В прошлом сезоне Вернер провел за "Челси" 37 матчей, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 35 миллионов евро.
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