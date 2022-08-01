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Лейпциг хочет вернуть себе Вернера

Англия
(1 голосов)

Вечное возвращение нападающих "Челси" домой

Лейпциг хочет вернуть себе Вернера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"РБ Лейпциг" хочет выкупить нападающего "Челси" Тимо Вернера, сообщает gianlucadimarzio.com.

"Ювентус" хотел бы арендовать нападающего "Челси", но в случае поступления предложения по перманентной сделке от "Лейпцига", "синие" примут последнее.

Ранее сообщалось, что Тимо хотел бы вернуться в "Лейпциг", так как нападающий не верит в свой успех с "Челси".

Напомним, что Вернер уже выступал за "Лейпциг" с 2016 по 2020 год.

В прошлом сезоне Вернер провел за "Челси" 37 матчей, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 35 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Тимо Вернер РБ Лейпциг
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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