Лейпциг хочет вернуть себе Вернера

"РБ Лейпциг" хочет выкупить нападающего "Челси" Тимо Вернера, сообщает gianlucadimarzio.com.

"Ювентус" хотел бы арендовать нападающего "Челси", но в случае поступления предложения по перманентной сделке от "Лейпцига", "синие" примут последнее.

Ранее сообщалось, что Тимо хотел бы вернуться в "Лейпциг", так как нападающий не верит в свой успех с "Челси".

Напомним, что Вернер уже выступал за "Лейпциг" с 2016 по 2020 год.

В прошлом сезоне Вернер провел за "Челси" 37 матчей, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 35 миллионов евро.