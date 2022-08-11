Сити интересуется левым защитником Атлетико Лоди

В "Манчестер Сити" продолжают искать основного левого защитника. "Горожане" рассматривают защитника сборной Бразилии Ренана Лоди из "Атлетико" Мадрид.

Препятствовать переходу может нежелание "рохибланкос" отпускать защитника. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

В "Сити" ищут именно основного лефтбека. Трансфер Серхио Гомеса из "Андерлехта" уже на завершающей стадии, но если клубу удастся найти левого защитника подходящего для основы здесь и сейчас, испанца отдадут в аренду.

Ранее сообщалось, об интересе "Сити" к защитнику "Боруссии" Дортмунд Рафаэлю Геррейре.

"Горожане" также держат на карандаше Раяна Аит-Нури из "Вулверхэмптона".

В прошлом сезоне Лоди провел 40 матчей, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего бразильца в 30 миллионов евро.