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Тен Хаг: Команда должна взять на себя ответственность
Коуч "МЮ" о разгроме от "Брентфорда"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг подвел итоги
"Для меня это трудно и неожиданно. Команда должна взять на себя ответственность, и мне жаль болельщиков, мы их подвели. Я просил их играть с верой и брать на себя ответственность, но они этого не сделали.
Только когда мы будем держаться вместе, мы преодолеем все. Не поймите меня неправильно, главная ответственность лежит на тренере, и я беру ее на себя, но я должен дать игрокам веру, и они должны добиться этого сами.
Мы как команда находимся в сложном процессе, и вы, понятно, ожидаете другого старта. Похоже, происходящее в прошлом сезоне мы привносим в этот. Надо быстро это изменить", – рассказал коуч "красных дьяволов".
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