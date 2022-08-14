  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг: Команда должна взять на себя ответственность
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг: Команда должна взять на себя ответственность

Англия
(1 голосов)

Коуч "МЮ" о разгроме от "Брентфорда"

Тен Хаг: Команда должна взять на себя ответственность

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг подвел итоги разгромного выездного поражения от "Брентфорда" в рамках 2-го тура АПЛ.

"Для меня это трудно и неожиданно. Команда должна взять на себя ответственность, и мне жаль болельщиков, мы их подвели. Я просил их играть с верой и брать на себя ответственность, но они этого не сделали.

Только когда мы будем держаться вместе, мы преодолеем все. Не поймите меня неправильно, главная ответственность лежит на тренере, и я беру ее на себя, но я должен дать игрокам веру, и они должны добиться этого сами.

Мы как команда находимся в сложном процессе, и вы, понятно, ожидаете другого старта. Похоже, происходящее в прошлом сезоне мы привносим в этот. Надо быстро это изменить", – рассказал коуч "красных дьяволов".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брентфорд Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Shamoon Hafez

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде