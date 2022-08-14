Манчестер Юнайтед согласовал контракт с полузащитником Ювентуса

Центральный полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо становится все ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Манкунианцы согласовали контракт с 27-летним игроком сборной Франции, а также комиссионные для его матери, которая является агентом Рабьо.

Ранее уже было известно, что клуб Тен Хага договорился со "старой синьорой" о трансфере полузащитника за 15+5 млн фунтов.

Ожидается, что теперь английский клуб откажется от перехода хавбека "Барселоны" Френки де Йонга. Туринцы же в свою очередь приблизились к приобретению полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса.