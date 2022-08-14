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Манчестер Юнайтед согласовал контракт с полузащитником Ювентуса

Англия
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Клуб очень нуждается в усилении

Манчестер Юнайтед согласовал контракт с полузащитником Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC

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Центральный полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо становится все ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Манкунианцы согласовали контракт с 27-летним игроком сборной Франции, а также комиссионные для его матери, которая является агентом Рабьо.

Ранее уже было известно, что клуб Тен Хага договорился со "старой синьорой" о трансфере полузащитника за 15+5 млн фунтов.

Ожидается, что теперь английский клуб откажется от перехода хавбека "Барселоны" Френки де Йонга. Туринцы же в свою очередь приблизились к приобретению полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса.

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В статье: Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед Адриен Рабьо
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Источник:
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