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Манчестер Юнайтед согласовал контракт с полузащитником Ювентуса
Клуб очень нуждается в усилении
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC
Центральный полузащитник "Ювентуса" Адриен Рабьо становится все ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед".
Манкунианцы согласовали контракт с 27-летним игроком сборной Франции, а также комиссионные для его матери, которая является агентом Рабьо.
Ранее уже было известно, что клуб Тен Хага договорился со "старой синьорой" о трансфере полузащитника за 15+5 млн фунтов.
Ожидается, что теперь английский клуб откажется от перехода хавбека "Барселоны" Френки де Йонга. Туринцы же в свою очередь приблизились к приобретению полузащитника "ПСЖ" Леандро Паредеса.
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