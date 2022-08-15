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Конте и Тухелю выдвинуты обвинения в неподобающем поведении на матче Челси – Тоттенхэм

Англия
(2 голосов)

Всё по делу

Конте и Тухелю выдвинуты обвинения в неподобающем поведении на матче Челси – Тоттенхэм

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения в неподобающем поведении главным тренерам "Челси" и "Тоттенхэма" Томасу Тухелю и Антонио Конте. Они чуть не подрались после очного матча команд.

Тренеры лондонских команд должны будут ответить на обвинения до 18 августа.

На матче "Челси" – "Тоттенхэм" 14 августа между тренерами дважды завязалась словесная перепалка. Во второй раз, после окончания встречи, тренеры пожали друг другу руки, но вдруг начали толкаться. Менеджеров разнимали толпой.

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В статье: Антонио Конте Томас Тухель Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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