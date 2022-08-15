Конте и Тухелю выдвинуты обвинения в неподобающем поведении на матче Челси – Тоттенхэм

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения в неподобающем поведении главным тренерам "Челси" и "Тоттенхэма" Томасу Тухелю и Антонио Конте. Они чуть не подрались после очного матча команд.

Тренеры лондонских команд должны будут ответить на обвинения до 18 августа.

На матче "Челси" – "Тоттенхэм" 14 августа между тренерами дважды завязалась словесная перепалка. Во второй раз, после окончания встречи, тренеры пожали друг другу руки, но вдруг начали толкаться. Менеджеров разнимали толпой.