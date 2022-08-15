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Конте и Тухелю выдвинуты обвинения в неподобающем поведении на матче Челси – Тоттенхэм
Всё по делу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения в неподобающем поведении главным тренерам "Челси" и "Тоттенхэма" Томасу Тухелю и Антонио Конте. Они чуть не подрались после очного матча команд.
Тренеры лондонских команд должны будут ответить на обвинения до 18 августа.
August 15, 2022
На матче "Челси" – "Тоттенхэм" 14 августа между тренерами дважды завязалась словесная перепалка. Во второй раз, после окончания встречи, тренеры пожали друг другу руки, но вдруг начали толкаться. Менеджеров разнимали толпой.
TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! ????????pic.twitter.com/l3QbjpgiMu— Sky Sports (@SkySports) August 14, 2022
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