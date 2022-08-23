Челси рассматривает возможность подписания нападающего Милана

Нападающий "Милана" Рафаэл Леау может перебраться в "Челси" этим летом. Как сообщает Football.London со ссылкой на Times, лондонцы уже приступили к переговорам с итальянцами по трансферу португальца.

По информации источника, главный тренер "Челси" Томас Тухель хочет заполучить форварда к закрытию летнего трансферного окна. Также отмечается, что клуб может включить в сделку по переходу Леау одного или нескольких своих футболистов.

При этом сам 23-летний футболист хотел бы продолжить карьеру в АПЛ уже с этого сезона.

Напомним, Рафаэл выступает за "Милан" с лета 2019 года. В минувшем сезоне он отыграл 42 матча за "россонери" во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 млн евро.