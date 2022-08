Челси готов заплатить Лестеру 75 миллионов фунтов за Фофану. Лисы нашли замену в Германии

"Челси" готов заплатить "Лестеру" 75 миллионов фунтов за защитника Уэсли Фофану, сообщает Фабрицио Романо. Определяется структура бонусных выплат.

Футболист хочет только в "Челси". "Лестер" примет решение, как только получит предложение.

Chelsea are preparing new proposal for Wesley Fofana. It will be around £75m, still deciding the add-ons structure. Deal still on through intermediaries. ???????? #CFC



Leicester, waiting to receive the new bid to decide - as Fofana only wants Chelsea. pic.twitter.com/CAI1I2qvvJ