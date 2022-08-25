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Челси готов заплатить Лестеру 75 миллионов фунтов за Фофану. Лисы нашли замену в Германии

Англия
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Все ещё не дотягивает до первоначальных запросов

Челси готов заплатить Лестеру 75 миллионов фунтов за Фофану. Лисы нашли замену в Германии

Фото: https://twitter.com/Wesley_Fofanaa

Новина українською

"Челси" готов заплатить "Лестеру" 75 миллионов фунтов за защитника Уэсли Фофану, сообщает Фабрицио Романо. Определяется структура бонусных выплат.

Футболист хочет только в "Челси". "Лестер" примет решение, как только получит предложение.

The Telegraph отмечает, что "лисы" хотят подписать Мануэля Аканджи из "Боруссии" Дортмунд". Немцы потребуют за 27-летнего швейцарца 20 млн фунтов.

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Напомним, что изначально "Лестер" просил 85 миллионов фунтов за Фофану. "Синие" не рассчитывают платить больше 80 миллионов фунтов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Лестер Сити Мануэль Аканджи Уэсли Фофана
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Источник:
telegraph.co.uk

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