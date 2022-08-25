Челси готов заплатить Лестеру 75 миллионов фунтов за Фофану. Лисы нашли замену в Германии

"Челси" готов заплатить "Лестеру" 75 миллионов фунтов за защитника Уэсли Фофану, сообщает Фабрицио Романо. Определяется структура бонусных выплат.

Футболист хочет только в "Челси". "Лестер" примет решение, как только получит предложение.

Chelsea are preparing new proposal for Wesley Fofana. It will be around £75m, still deciding the add-ons structure. Deal still on through intermediaries. ???????? #CFC



Leicester, waiting to receive the new bid to decide - as Fofana only wants Chelsea. pic.twitter.com/CAI1I2qvvJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2022

The Telegraph отмечает, что "лисы" хотят подписать Мануэля Аканджи из "Боруссии" Дортмунд". Немцы потребуют за 27-летнего швейцарца 20 млн фунтов.

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Напомним, что изначально "Лестер" просил 85 миллионов фунтов за Фофану. "Синие" не рассчитывают платить больше 80 миллионов фунтов.