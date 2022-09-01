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В мае победил рак. Игрок Борнмута и сборной Уэльса вернулся на футбольное поле
Невероятный подвиг
Brooks_Twitter
В октябре 2021 года у игрока "Борнмута" и национальной сборной Уэльса Дэвида Брукса диагностировали онкологическое заболевание, а именно лимфому Ходжкина второй стадии.
Спустя время пришла первая хорошая новость. К маю 2022-го Дэвид сумел победить болезнь, тогда он и сообщил, что готов вернуться в футбол. Брукс постепенно возобновил тренировки и начал набирать физические кондиции.
Вчера же, 31 августа, Брукс сыграл за команду "Борнмута" U-21. За пару недель до этого 25-летний валлиец успешно продлил контракт с "вишнями" до 2026 года.
Another step in the right direction ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) August 31, 2022
David Brooks will feature for our under-21s today at Brentford as he continues his recovery.
Best of luck to @DRBrooks15 and the rest of the lads ???? pic.twitter.com/jYS22sLHAs
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