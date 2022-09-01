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В мае победил рак. Игрок Борнмута и сборной Уэльса вернулся на футбольное поле

Англия
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Невероятный подвиг

В мае победил рак. Игрок Борнмута и сборной Уэльса вернулся на футбольное поле

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В октябре 2021 года у игрока "Борнмута" и национальной сборной Уэльса Дэвида Брукса диагностировали онкологическое заболевание, а именно лимфому Ходжкина второй стадии.

Спустя время пришла первая хорошая новость. К маю 2022-го Дэвид сумел победить болезнь, тогда он и сообщил, что готов вернуться в футбол. Брукс постепенно возобновил тренировки и начал набирать физические кондиции.

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Вчера же, 31 августа, Брукс сыграл за команду "Борнмута" U-21. За пару недель до этого 25-летний валлиец успешно продлил контракт с "вишнями" до 2026 года.

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В статье: Борнмут Дэвид Брукс
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Источник:
talksport.com

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