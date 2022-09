Героем стал тот, кто этого заслуживает. АПЛ. Челси – Вест Хэм 2:1

В анонсе к матчу мы полностью угадали выбор Дэвида Мойеса: схема 4-2-3-1, сильнейшие исполнители и полноценный дебют для Лукаса Пакета.

В свою очередь Томас Тухель наконец-то не включил в старт аморфных даже как для начала сезона Хавертца, Маунта и Жоржиньо. На секундочку, за 5 туров Кай и Мейсон вообще не выбили результативных действий, полный ноль в прямом смысле. Таким образом, менеджер "Челси" сделал ставку на 3-5-2, причем без акцентированного на атаку игрока в центре полузащиты. Также с первых минут на поле вышел многомиллионный новичок "синих" Уэсли Фофана.

Характеристики исполнителей и тактический модуль позволяли хозяевам как удерживать мяч, так и в случае напора "хаммерс" сделать ставку на оборонительно-контратакующий подход.

Тем не менее, гости агрессию и желание не проявляли. "Челси" вполне обыденно катал снаряд и пытался нависнуть над владениями "Вест Хэма". Безуспешно. "Пенсионеры" получали пространство для развития атак, но медлили и позволяли "молотобойцам" себя накрывать в неплохих позициях. До перерыва команды обменялись неудачными ударами Ковачича и Форнальса. На этом все.

HT: Chelsea 0-West Ham xG: 0.21-0.02 Shots: 4-1 Shots on target: 0-0 Total big chances: 0-0 Possession: 70.4%-29.7% Corners 8-0 It won't be going down as a Premier League classic. ???? pic.twitter.com/YeVZdxMNee

Если первый тайм смело нужно было пропускать, то на вторую половину встречи можно было смело опоздать – ровно на 15 минут. Боуэн выстрелил из-за пределов штрафной, Менди перевел сферу на угловой, который стал результативным. Майкл Антонио быстрее всех сориентировался в суматохе во вратарской площадке и протолкнул мяч в ворота (0:1). Могло показаться, что Керер сфолил на Эдуаре, однако повтор показал, что Тило правила не нарушал.

Получается, за 6 туров "Челси" четырежды пропустил со стандартных положений – столько же, сколько и за весь предыдущий сезон.

Положение дел еще до забитого гола гостей вышли спасать Маунт и Броя, чуть позднее к ним присоединились со скамейки запасных Хавертц и Чилвелл. На 74-й минуте поединка Фабьяньский и Зума немного опередили Кая, а вот у Бенджамина все вышло. Левый вингбек "Челси" выиграл борьбу у защитников "Вест Хэма", отчаянно ринулся доставать снаряд у лицевой линии и даже сумел оставить в дураках голкипера "хаммерс" (1:1). Правда, "молотобойцы" могли снова выйти вперед, взятие ворот почти организовали свежие Бенрахма и Корне – Саид навесил, а Максвелл головой пробил в штангу.

А напомните, как там говорят представители старой школы? "Не забиваешь ты – забивают тебе"? Если так, то правило сработало. Хавертц в касание замкнул прострел Чилвелла (!) и подарил заменам Тухеля воистину золотой статус (2:1).

И все же, "Вест Хэм" обеспечил "Челси" нервную концовку. Менди остался лежать на газоне после не самого критичного контакта с Боуэном, мяч подхватил Корне и расстрелял защитников "синих", пытавшихся хоть как-то защитить рамку. Мэдли пересмотрел эпизод на VAR и все-таки отменил гол, но мы останемся при своем мнении – в Англии подобные мячи, скорее, засчитываются. Можно сказать, что где-то Эдуар хитростью сохранил для своей команды 3 очка.

Drama at Stamford Bridge!



Maxwel Cornet scores for West Ham to make it 2-2 only for VAR to intervine to rule out the goal over a foul on Édouard Mendy by Jarrod Bowen.



Thoughts?!



#beINPL #CHEWHU ????⚒️ pic.twitter.com/2JnS7E4Cvi