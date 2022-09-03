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Героем стал тот, кто этого заслуживает. АПЛ. Челси – Вест Хэм 2:1
Бен Чилвелл выбил гол + ассист
Getty Images / Global Images Ukraine
В анонсе к матчу мы полностью угадали выбор Дэвида Мойеса: схема 4-2-3-1, сильнейшие исполнители и полноценный дебют для Лукаса Пакета.
В свою очередь Томас Тухель наконец-то не включил в старт аморфных даже как для начала сезона Хавертца, Маунта и Жоржиньо. На секундочку, за 5 туров Кай и Мейсон вообще не выбили результативных действий, полный ноль в прямом смысле. Таким образом, менеджер "Челси" сделал ставку на 3-5-2, причем без акцентированного на атаку игрока в центре полузащиты. Также с первых минут на поле вышел многомиллионный новичок "синих" Уэсли Фофана.
On debut. ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 3, 2022
???? 0-0 ⚒️ [15] #CheWhu pic.twitter.com/VosZJdaQRp
Характеристики исполнителей и тактический модуль позволяли хозяевам как удерживать мяч, так и в случае напора "хаммерс" сделать ставку на оборонительно-контратакующий подход.
Тем не менее, гости агрессию и желание не проявляли. "Челси" вполне обыденно катал снаряд и пытался нависнуть над владениями "Вест Хэма". Безуспешно. "Пенсионеры" получали пространство для развития атак, но медлили и позволяли "молотобойцам" себя накрывать в неплохих позициях. До перерыва команды обменялись неудачными ударами Ковачича и Форнальса. На этом все.
HT: Chelsea 0-West Ham— Squawka News (@SquawkaNews) September 3, 2022
xG: 0.21-0.02
Shots: 4-1
Shots on target: 0-0
Total big chances: 0-0
Possession: 70.4%-29.7%
Corners 8-0
It won't be going down as a Premier League classic. ???? pic.twitter.com/YeVZdxMNee
Если первый тайм смело нужно было пропускать, то на вторую половину встречи можно было смело опоздать – ровно на 15 минут. Боуэн выстрелил из-за пределов штрафной, Менди перевел сферу на угловой, который стал результативным. Майкл Антонио быстрее всех сориентировался в суматохе во вратарской площадке и протолкнул мяч в ворота (0:1). Могло показаться, что Керер сфолил на Эдуаре, однако повтор показал, что Тило правила не нарушал.
Получается, за 6 туров "Челси" четырежды пропустил со стандартных положений – столько же, сколько и за весь предыдущий сезон.
LIMBS! ???? pic.twitter.com/zWzGS0Fmmj— West Ham United (@WestHam) September 3, 2022
Положение дел еще до забитого гола гостей вышли спасать Маунт и Броя, чуть позднее к ним присоединились со скамейки запасных Хавертц и Чилвелл. На 74-й минуте поединка Фабьяньский и Зума немного опередили Кая, а вот у Бенджамина все вышло. Левый вингбек "Челси" выиграл борьбу у защитников "Вест Хэма", отчаянно ринулся доставать снаряд у лицевой линии и даже сумел оставить в дураках голкипера "хаммерс" (1:1). Правда, "молотобойцы" могли снова выйти вперед, взятие ворот почти организовали свежие Бенрахма и Корне – Саид навесил, а Максвелл головой пробил в штангу.
А напомните, как там говорят представители старой школы? "Не забиваешь ты – забивают тебе"? Если так, то правило сработало. Хавертц в касание замкнул прострел Чилвелла (!) и подарил заменам Тухеля воистину золотой статус (2:1).
We're all @masonmount_10 atm! ???? pic.twitter.com/9GO3y0EnyN— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 3, 2022
И все же, "Вест Хэм" обеспечил "Челси" нервную концовку. Менди остался лежать на газоне после не самого критичного контакта с Боуэном, мяч подхватил Корне и расстрелял защитников "синих", пытавшихся хоть как-то защитить рамку. Мэдли пересмотрел эпизод на VAR и все-таки отменил гол, но мы останемся при своем мнении – в Англии подобные мячи, скорее, засчитываются. Можно сказать, что где-то Эдуар хитростью сохранил для своей команды 3 очка.
Drama at Stamford Bridge!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 3, 2022
Maxwel Cornet scores for West Ham to make it 2-2 only for VAR to intervine to rule out the goal over a foul on Édouard Mendy by Jarrod Bowen.
Thoughts?!
#beINPL #CHEWHU ????⚒️ pic.twitter.com/2JnS7E4Cvi
Безусловно, это очень важные "гол + пас" для Чилвелла. Из-за разрыва крестообразных связок колена англичанин пропустил большую часть кампании-2021/22. А перед началом текущего сезона на позицию Бена приобрели сильного конкурента в лице Кукурельи. Можно сколько угодно говорить о снятии с Чилли давления с помощью приглашения Марка, но теперь минуты в основе для Бенджамина – на вес золота, со вкусом пота и крови. Благодаря таким выступлениям игрового времени должно становиться только больше.
A goal and an assist. Don’t mind it! ???? pic.twitter.com/NIsBOpp41H— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 3, 2022
АПЛ, 6-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)
"Челси" – "Вест Хэм Юнайтед" 2:1
Голы: Чилвелл (76), Хавертц (88) – Антонио (62)
"Челси": Менди – Фофана, Силва, Кулибали – Джеймс, Лофтус-Чик (Жоржиньо, 83), Галлахер (Броя, 60), Ковачич (Хавертц, 72), Кукурелья (Чилвелл, 72) – Стерлинг, Пулишич (Маунт, 60)
"Вест Хэм Юнайтед": Фабьяньский – Цоуфал, Керер, Зума, Эмерсон – Райс, Соучек – Боуэн, Пакета (Огбонна, 83), Форнальс (Корне, 86) – Антонио (Бенрахма, 74)
Предупреждения: Лофтус-Чик (9), Кукурелья (35), Джеймс (54), Хавертц (90+8) – Антонио (54), Керер (90+3)
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