Роджерс: Это разочаровывающий результат. На таком уровне вы можете пострадать

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал разгромное поражение от "Брайтона" в рамках 6-го тура АПЛ.

"Это разочаровывающий результат. Реальность такова, что победила лучшая команда. Мы отлично начали и забили, но допустили в игре несколько ошибок, которые позволили "Брайтону" вернуться в игру. Играя на таком уровне против коллектива, который так хорошо взаимодействует как команда, вы можете пострадать. Вот что произошло.

Команда с уверенностью может пройти через это. Это сложный период, и он был с самого начала предсезонки. Мы должны продолжать бороться.

Сейчас тяжелые времена, и мы должны выкладываться и оставаться сильными. Команда очень сплочена и усердно работает. Футбол может меняться очень быстро, и нам нужно продолжать бороться за результат, чтобы обрести уверенность", - рассказал коуч "лисов".