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Роджерс: Это разочаровывающий результат. На таком уровне вы можете пострадать
Коуч "Лестера" после разгрома от "Брайтона"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал разгромное поражение от "Брайтона" в рамках 6-го тура АПЛ.
"Это разочаровывающий результат. Реальность такова, что победила лучшая команда. Мы отлично начали и забили, но допустили в игре несколько ошибок, которые позволили "Брайтону" вернуться в игру. Играя на таком уровне против коллектива, который так хорошо взаимодействует как команда, вы можете пострадать. Вот что произошло.
Команда с уверенностью может пройти через это. Это сложный период, и он был с самого начала предсезонки. Мы должны продолжать бороться.
Сейчас тяжелые времена, и мы должны выкладываться и оставаться сильными. Команда очень сплочена и усердно работает. Футбол может меняться очень быстро, и нам нужно продолжать бороться за результат, чтобы обрести уверенность", - рассказал коуч "лисов".
После этого тура "Лестер" имеет в своем активе 1 очко и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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