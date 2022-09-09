  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вполне ожидаемо. Назван лучший игрок Манчестер Сити в августе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вполне ожидаемо. Назван лучший игрок Манчестер Сити в августе

Англия
(1 голосов)

Заслужил своей игрой

Вполне ожидаемо. Назван лучший игрок Манчестер Сити в августе

Фото: mancity.com

Новина українською

"Манчестер Сити" подвел итоги голосования, в ходе которого болельщики выбирали лучшего футболиста команды по итогам августа.

Индивидуальную награду получил нападающий Эрлинг Холанд. 22-летний норвежец опередил полузащитников Кевина Де Брюйне и Бернарду Силву. В прошлом месяце Холанд принял участие в 5 матчах АПЛ и забил 9 голов.

Напомним, что Холанд перешел в "Манчестер Сити"этим летом из дортмундской "Боруссии". Его трансфер обошелся горожанам в 60 миллионов евро.

Читайте такжеХоланду понадобилось 20 матчей, чтобы забить 24 гола в Лиге чемпионов. Роналду сделал это за 63
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mancity.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде