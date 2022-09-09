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Вполне ожидаемо. Назван лучший игрок Манчестер Сити в августе
Заслужил своей игрой
Фото: mancity.com
"Манчестер Сити" подвел итоги голосования, в ходе которого болельщики выбирали лучшего футболиста команды по итогам августа.
Индивидуальную награду получил нападающий Эрлинг Холанд. 22-летний норвежец опередил полузащитников Кевина Де Брюйне и Бернарду Силву. В прошлом месяце Холанд принял участие в 5 матчах АПЛ и забил 9 голов.
Напомним, что Холанд перешел в "Манчестер Сити"этим летом из дортмундской "Боруссии". Его трансфер обошелся горожанам в 60 миллионов евро.
Your @etihad Player of the Month is... @ErlingHaaland! ????— Manchester City (@ManCity) September 8, 2022
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