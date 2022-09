Вполне ожидаемо. Назван лучший игрок Манчестер Сити в августе

"Манчестер Сити" подвел итоги голосования, в ходе которого болельщики выбирали лучшего футболиста команды по итогам августа.

Индивидуальную награду получил нападающий Эрлинг Холанд. 22-летний норвежец опередил полузащитников Кевина Де Брюйне и Бернарду Силву. В прошлом месяце Холанд принял участие в 5 матчах АПЛ и забил 9 голов.

Напомним, что Холанд перешел в "Манчестер Сити"этим летом из дортмундской "Боруссии". Его трансфер обошелся горожанам в 60 миллионов евро.

Your @etihad Player of the Month is... @ErlingHaaland! ????



